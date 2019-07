AB Science : publication de résultats positifs dans la SLA

08/07/2019 | 09:16

AB Science annonce la publication des résultats complets et examinés par des pairs de l'étude de phase 2/3 du masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans la revue Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration (ALSFD).



Atteignant son critère principal, le masitinib à la dose de 4,5 mg/kg/jour en association avec le riluzole a été capable de ralentir de manière significative la diminution du score ALSFRS-R de 27% par rapport au contrôle actif riluzole après 48 semaines de traitement.



Le critère secondaire principal, la survie sans progression, était également statistiquement significatif, de même que les autres critères secondaires (ralentissement des détériorations de la qualité de vie et de la fonction respiratoire).



