AB Science : résultats intérimaires pour l'étude AB09004

27/06/2019 | 07:40

AB Science annonce les résultats de l'analyse intérimaire de l'étude AB09004, étude de phase 3 internationale, randomisée, contrôlée par placebo évaluant le masitinib chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer sous sa forme légère ou modérée.



L'étude compare l'efficacité et la tolérance du masitinib donné en complément d'un inhibiteur de cholinestérase et/ou de la mémantine par rapport au placebo donné en complément d'un inhibiteur de cholinestérase et/ou de la mémantine.



Le laboratoire pharmaceutique fait part d'une tendance positive d'efficacité dans l'une des doses testées. Tous les patients ont effectué leur dernière visite et sont à présent sortis de l'étude, dont l'analyse finale est prévue au quatrième trimestre 2019.



