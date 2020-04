Science : AB Science annonce aujourd'hui ses résultats financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2019 0 30/04/2020 | 21:18 Envoyer par e-mail :

rapport à 2018 (-25.9M€) Déficit opérationnel de 17.5M€, soit une réduction des dépenses de 39,4% par rapport à 2018 (28.9M€) Trésorerie de 5,7M€ au 31 décembre 2019, à laquelle s’ajoute le refinancement de 12,3M€ réalisé en mars 2020 AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB) annonce aujourd’hui ses résultats financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2019 et présente l’actualité de ses activités. Le Conseil d’Administration, réuni le 30 avril 2020, a examiné et arrêté les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport financier audité est disponible sur le site de la société. I. Événements clés de l’année 2019 Etudes cliniques § Levée de la décision de suspension des études cliniques par l’ANSM L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a levé sa décision de suspension des études cliniques promues par AB Science en France le 28 mai 2019. Cette décision fait suite à la profonde restructuration de l’entreprise réalisée sur les deux dernières années ainsi qu’à la dernière inspection de l’ANSM qui a permis de vérifier que les conditions de levée de la décision de suspension des études cliniques étaient réunies. § Résultats positifs dans l’asthme sévère AB Science a obtenu les résultats d’une première étude de phase 2/3 du masitinib dans le traitement de l’asthme sévère. L’étude (AB07015) était une étude prospective, multicentrique, randomisée, en double-aveugle, contrôlée par placebo, en deux groupes parallèles, qui visait à évaluer la tolérance et l’efficacité du masitinib à la dose de 6.0 mg/kg/jour contre le placebo, chez les patients présentant un asthme permanent sévère non contrôlé par les corticoïdes oraux. L'étude a recruté 355 patients éligibles. L'analyse primaire prédéfinie a été effectuée dans la population souffrant d'asthme sévère et prenant une dose quotidienne de corticostéroïdes oraux supérieure à 7,5 mg et le traitement avec le masitinib a généré une réduction significative des exacerbations d'asthme sévère. Cette analyse primaire positive a montré une réduction statistiquement significative de 35% (p = 0,0103) du taux d'exacerbation sévère entre le masitinib et le placebo. Le profil de tolérance du masitinib est acceptable sur la base des données disponibles. La fréquence d’effets indésirables et d’effets indésirables graves est comparable entre le masitinib et le placebo. Une seconde étude de phase 3 (AB14001) est en cours dans l’asthme avec le masitinib. Il s’agit d’une étude de phase 3 prospective, multicentrique, randomisée, en double-aveugle, contrôlée par placebo, en deux groupes parallèles, qui vise à évaluer la tolérance et l’efficacité du masitinib chez les présentant un asthme sévère non contrôlé par des corticostéroïdes inhalés et avec niveau élevé d’éosinophilie. Le critère principal de l’étude est le taux d’exacerbations sévères de l’asthme sur la période d’exposition. § Résultats de l’analyse intérimaire dans le cancer du pancréas En juin 2019, le Comité indépendant de Revue des Données (IDMC) a recommandé la poursuite de l’étude du masitinib dans le cancer du pancréas sur la base de l’analyse intérimaire prévue au protocole. L’IDMC a recommandé de poursuivre l’étude sans modification de la taille de l’échantillon dans le sous-groupe prédéfini de patients atteints de tumeurs localement avancées non opérables, ce qui signifie une probabilité de succès de l'étude supérieure à 80% dans cette sous population. L'étude compare l'efficacité et la tolérance du masitinib en association avec la gemcitabine par rapport au placebo en association avec la gemcitabine chez des patients atteints d’un cancer du pancréas localement avancé ou métastatique non opérable. Le recrutement de l’étude est terminé. § Résultats de l’analyse intérimaire dans la maladie d’Alzheimer En juin 2019, l’analyse intérimaire de l’étude du masitinib dans la maladie d’Alzheimer, prévue au protocole, a montré une tendance positive d’efficacité dans l’une des doses testées. Deux doses du masitinib sont évaluées dans l’étude, une dose de masitinib à 4,5 mg/kg/jour et une augmentation progressive de 4,5 à 6 mg/kg/jour, chaque dose ayant son propre bras de contrôle. L’étude compare l’efficacité et la tolérance du masitinib donné en complément d’un inhibiteur de cholinestérase (donépézil, rivastigmine ou galantamine) et/ou de la mémantine par rapport au placebo donné en complément d’un inhibiteur de cholinestérase et/ou de la mémantine chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer sous sa forme légère ou modérée. Le recrutement de l’étude est terminé. § Autorisation de l’ANSM pour initier l'étude confirmatoire de phase 3 dans la mastocytose systémique indolente AB Science a obtenu l’autorisation de l'Agence française du médicament, l'ANSM d’initier l'étude confirmatoire de phase 3 évaluant le masitinib dans la mastocytose systémique indolente. Cette étude (AB15003) est une étude de phase 3 multicentrique, randomisée, à double aveugle, contrôlée par placebo, visant à comparer l'efficacité et la tolérance du masitinib jusqu'à la dose de 6 mg/kg/ jour à celle du placebo dans le traitement de patients atteints de mastocytose systémique indolente sévère et ne répondant pas aux traitements symptomatiques donnés à l’optimal. L'étude est conçue pour inclure 140 patients présentant ou non la mutation D816V de c-Kit. Le critère principal de l’étude est une mesure de la réponse cumulée sur 3 symptômes sévères associés à la libération de médiateurs de mastocytes (prurit, bouffées de chaleur et dépression) de la semaine 8 à la semaine 24. Autres évènements § Placement privé AB Science a réalisé avec succès un placement privé d’actions à bons de souscriptions d’actions (ABSA) lui permettant de lever un produit brut de 10 millions d’euros. Le produit net de commissions perçu par AB Science s’élève à 9,7 millions d’euros. 2 463 054 actions à bons de souscriptions d’actions (ABSA) ont ainsi été émises au prix de 4,06 euros. Chaque ABSA est composé d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’actions (BSA). Les BSA pourront permettre la souscription de 1 231 527 actions nouvelles supplémentaires au prix de 5,5 euros par actions. Les BSA sont exerçables pendant cinq années à compter de leur émission. Ils ne sont pas cotés sur Euronext Paris. Si l’ensemble des BSA est exercé, la Société lèvera un produit brut supplémentaire de 6,8 millions d’euros. § Autres opérations sur les valeurs mobilières : Au cours de l’année 2019 : 333 000 stocks options ont été attribués

1 260 000 bons de souscriptions d’actions ont été alloués et souscrits en 2019.

Autres informations : AB Science confirme son éligibilité au PEA-PME conformément au décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 fixant l’éligibilité des entreprises au PEA-PME soit : moins de 5 000 salariés d’une part, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions d’euros, d’autre part. II. Événements récents survenus depuis la clôture de l’exercice Etudes cliniques § Résultats positifs dans les formes progressives de la sclérose en plaques L’étude de phase 2B/3 (AB07002) était une étude prospective, multicentrique, randomisée (2:1), en double-aveugle, contrôlée par placebo qui visait à évaluer le masitinib comme traitement dans les formes progressives de la sclérose en plaques. Les patients, atteints de sclérose en plaques progressive primaire ou de sclérose en plaques secondairement progressive non-active ont été traités pendant 96 semaines. Leur âge était compris entre 18 et 75 ans et leur score EDSS (Expanded Disability Status Scale) était compris entre 2.0 et 6.0 au moment de leur entrée dans l’étude, indépendamment du délai d’apparition des premiers symptômes. Cette étude a atteint son objectif principal, démontrant une réduction statistiquement significative de la progression du handicap mesurée par le score EDSS avec le masitinib à la dose de 4,5 mg/kg/jour (p=0.0256). Cet effet du traitement était homogène dans les patients PPMS et nSPMS. La tolérance du produit dans l’étude était conforme au profil de risque connu du masitinib. Aucun effet significatif du traitement sur le score EDSS n'a été observé pour le masitinib à plus forte dose (6 mg/kg/jour). AB Science va se rapprocher de la FDA et de l’EMA afin de discuter des prochaines étapes du développement du masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques. § Autorisation de la FDA pour initier l'étude confirmatoire de phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique La Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé la demande d'autorisation (Investigational New Drug, IND) de conduire son étude de phase 3 du masitinib (AB19001) dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA). L'étude AB19001 est une étude de phase 3 internationale, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, en 3 groupes parallèles et visant à comparer l'efficacité et la tolérance du masitinib en association avec le riluzole par rapport au placebo en association avec le riluzole chez les patients souffrant de la SLA. Le critère d'évaluation principal de l'étude est la variation du score fonctionnel mesuré par l’échelle ALSFRS-R (Amytrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale) après 48 semaines de traitement, par rapport au score à l’initiation du traitement. Le critère d'évaluation secondaire principal est l'évaluation combinée de la fonction et de la survie (Combined Assessment of Function and Survival, CAFS). L’étude doit recruter 495 patients et vise à confirmer les résultats de la première étude de phase 2/3 (AB10015) qui a démontré que le masitinib à la dose de 4,5 mg/kg/jour en association avec le riluzole était capable de ralentir de manière significative la diminution du score ALSFRS-R de 27% par rapport au riluzole seul après 48 semaines de traitement (p-value <0,05). § Autorisation de la FDA du recrutement de patients dans l’étude de phase 3 dans le cancer de la prostate La Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé la demande d'autorisation (Investigational New Drug, IND) de conduire son étude de phase 3 du masitinib (AB12003) dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) éligible à la chimiothérapie. L’étude AB12003 est une étude internationale, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, en 2 groupes parallèles, dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) éligible à la chiomiothérapie. L’étude compare l'efficacité et la tolérance du masitinib (6,0 mg/kg/jour) en association avec docetaxel par rapport au placebo en association avec docetaxel. Le docétaxel est associé à la prednisone. Le critère d'évaluation principal de l'étude est la survie sans progression (PFS). Au total, 468 patients doivent être recrutés. Levée de fonds En mars 2020, AB Science a réalisé un refinancement de 12,3 millions d’euros grâce au succès d’un placement privé, à l’exercice de bons de souscription d’actions (souscrits dans le cadre du placement privé d’août 2019) et à la mise en œuvre d’une option de financement visant à mobiliser le crédit impôt recherche 2019 de manière anticipée : Le placement privé a donné lieu à l’émission de 860.220 actions ordinaires, permettant de lever un produit brut d’environ EUR 6,40 millions. Le prix du placement a été fixé à EUR 7,44 par action. Ce prix est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action AB Science des deux dernières séances de bourse précédent la date de fixation du prix.

L’exercice de bons de souscription d’actions souscrits dans le cadre du placement privé d’août 2019 a permis de lever EUR 1,23 million par exercice de 449.014 bons de souscription d’actions. Un investisseur ayant souscrit à des ABSA en août 2019 a fait connaitre à AB Science, le 28 février 2020, sa décision d’exercer 449.014 bons de souscription d’actions et donc de souscrire à 224.507 actions ordinaires nouvelles.

La mise en œuvre de l’option de financement visant à mobiliser le crédit impôt recherche 2019 de manière anticipée et annoncée le 6 novembre 2019 a permis de lever EUR 4,70 millions. Conformément aux dispositions du contrat, cette somme portera intérêt au taux de LIBOR US 3 mois + 2,50% par an et devra être remboursée par AB Science à la suite du versement du crédit impôt recherche 2019 par l’administration fiscale, prévu au deuxième semestre 2020. Le produit de l’ensemble des opérations décrites ci-dessus sera utilisé par AB Science pour ses besoins généraux et pour financer son programme de développement clinique. Le produit net pour AB Science des trois opérations décrites ci-dessus est estimé à environ EUR 12,0 millions. Covid-19 AB Science prévoit que la pandémie COVID-19 aura un impact limité sur son programme de développement clinique, dans la mesure où cette crise est survenue à un moment où la plupart des études cliniques étaient terminées et où les études confirmatoires n'avaient pas encore démarré. L'intégrité des données des études n’est pas affectée par la pandémie. La seule étude avec des patients encore sous traitement est l’étude de phase 3 dans le cancer de la prostate (AB12003). Dans cette étude, AB Science continue à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires de recherche clinique afin de contrôler la sécurité des patients qui participent à l'étude. AB Science n’a observé aucune interruption de traitement ni aucun décès dû au COVID-19. Pour les études dont les résultats sont attendus, l’étude de phase 2b/3 dans la maladie d'Alzheimer (AB9004), l’étude de phase 3 dans l’asthme sévère avec niveau élevé d’éosinophiles (AB14001), l’étude de phase 3 dans le cancer du pancréas (AB12005) et l’étude de phase 3 dans le cancer métastatique de la prostate (AB12003), le retard potentiel dans l’obtention des résultats des études pourrait être de deux à trois mois, en raison d'un accès plus difficile aux sites cliniques, nécessaire pour effectuer les contrôles de qualité avant le verrouillage des bases de données. Pour les nouvelles études confirmatoires de phase 3 dans la mastocytose (AB15003) et SLA (AB19001), le recrutement des patients commencera une fois que les conditions liées à la pandémie permettront l’accès aux sites, ce qui pourrait retarder le démarrage du recrutement prévu initialement en mars 2020 de 3 mois maximum. Cette décision est nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être des salariés, des patients et des professionnels de santé impliqués dans les essais cliniques d’AB Science, ainsi que pour garantir l'intégrité de ces études. Aucun autre événement postérieur à la clôture susceptible d’avoir un impact sur la situation financière du groupe n’est intervenu depuis la clôture. III. Résultats financiers annuels consolidés 2019 et 2018 Etat du résultat global au 31 décembre 2019 (normes IFRS) : (En milliers d'euros) 31.12.2019 31.12.2018 Chiffre d'affaires net 1 571 1 701 Résultat opérationnel (17 474) (28 944) Résultat net (21 747) (26 061) Résultat global de la période (21 726) (25 907) Résultat par action - en euros (0,55) (0,69) Résultat dilué par action - en euros (0,55) (0,69) Produits d’exploitation (En milliers d'euros) 31.12.2019 31.12.2018 Chiffre d'affaires net 1 571 1 701 Autres produits 0 0 Total des produits d'exploitation 1 571 1 701 Les produits d’exploitation, exclusivement constitués du chiffre d’affaires lié à l’exploitation d’un médicament en médecine vétérinaire, se sont élevés au 31 décembre 2019 à 1 571 K€, contre 1 701 K€ un an plus tôt, en baisse de 7,6%. Charges opérationnelles (En milliers d'euros) 31.12.2019 31.12.2018 Coût des ventes 181 248 Charges de commercialisation 1 018 1 082 Charges administratives 2 263 2 388 Charges de recherche et développement 15 583 26 926 Autres charges opérationnelles 0 0 Total des charges d'exploitation 19 045 30 645 Les charges d’exploitation se sont élevées au 31 décembre 2019 à 19 045 K€ contre 30 645 K€ au 31 décembre 2018, soit une baisse de 37,8%. Le coût des ventes s’élève à 181 K€ au 31 décembre 2019 contre 248 K€ au 31 décembre 2018 soit une baisse de 67 K€. Les charges de commercialisation s’élèvent à 1 021 K€ au 31 décembre 2019 contre 1 082 K€ au 31 décembre 2018, soit une baisse de 5,6%. Les charges administratives ont baissé de 5,2%, passant de 2 388 K€ au 31 décembre 2018 à 2 263 K€ au 31 décembre 2019. Les frais de recherche et développement ont baissé de 42,1% par rapport au 31 décembre 2018 (15 583 K€ au 31 décembre 2019 contre 26 926 K€ au 31 décembre 2018).

Cette variation s’explique par les raisons suivantes : Un nombre accru d’études cliniques arrivées à leur terme, ce qui a entrainé une baisse des coûts cliniques (partenaires cliniques, hôpitaux, laboratoires,…), alors que les nouvelles études confirmatoires n’ont pas encore été initiées à la date du 31 décembre 2019.

Le portefeuille d’études a été rationnalisé afin de concentrer le programme clinique du masitinib sur les indications clés. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel au 31 décembre 2019 correspond à une perte de 17 474 K€, contre une perte de 28 944 K€ au 31 décembre 2018, soit une baisse du déficit opérationnel de 11 470 K€ (39,6%) pour les raisons exposées ci-dessus. Résultat financier Le résultat financier au 31 décembre 2019 est une perte de 4 269 K€ contre un gain de 2 887 K€ un an plus tôt.

La perte de 4 269 K€ est principalement liée à la comptabilisation de la variation de juste valeur des passifs financiers (4 152 K€). Cette variation engendre une perte non récurrente et sans effet sur la trésorerie. Résultat net La perte nette s’élève au 31 décembre 2019 à 21 747 K€ contre 26 061 K€ au 31 décembre 2018, en diminution de 16,6 %, pour les raisons évoquées ci-dessus. IV. État de la situation bilantielle consolidée Actif Compte tenu des perspectives de commercialisation des produits attendus, les frais de développement ont été comptabilisés en charges. Le montant immobilisé correspond essentiellement au coût d’enregistrement des brevets de la Société. Les frais d’enregistrement des brevets de la Société activés en valeurs nettes ont connu une baisse de 8,1% au 31 décembre 2019, passant de 1 536 K€ au 31 décembre 2018 à 1 411 K€ au 31 décembre 2019. En application d’IFRS 16, les contrats de locations d’une durée supérieure à 12 mois sont désormais reconnus à l’actif par la constatation d’un droit d’utilisation. Celui-ci s’élève à 1 979 K€ au 31 décembre 2019. Les stocks s’élèvent à 230 K€ au 31 décembre 2019 contre 153 K€ au 31 décembre 2018. Les créances clients sont passées de 236 K€ fin 2018 à 197 K€ au 31 décembre 2019. Les actifs financiers correspondent à des instruments de trésorerie dont l’échéance est supérieure à trois mois. Au 31 décembre 2019, aucun instrument de trésorerie n’a une échéance supérieure à trois mois. Les autres actifs courants de la Société sont en baisse de 802 K€ (7 962 K€ au 31 décembre 2019 contre 8 764 K€ au 31 décembre 2018). La trésorerie s’établit à 5 695 K€ au 31 décembre 2019 contre 11 560 K€ au 31 décembre 2018. Le total de la trésorerie et des actifs financiers courants s’élève à 5 695 K€ au 31 décembre 2019 contre 11 560 K€ au 31 décembre 2018. La société a renforcé de 12.3 millions d’euros sa situation de trésorerie en mars 2020. Passif Les financements utilisés par l’entreprise sont principalement constitués d’émissions d’actions et de diverses aides publiques (crédit d’impôt recherche, avances remboursables et subventions). Le tableau ci-après retrace l’évolution des capitaux propres de la Société entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019. (En milliers d'euros) - Normes IFRS Capitaux propres de la société Capitaux propres au 31 décembre 2018 (14 962) Augmentations de capital et primes d'émission nettes des frais 9 740 Résultat global de la période (21 726) Options de conversion 0 Paiements fondés en actions 119 Capitaux propres au 31 décembre 2019 (26 830) Au 31 décembre 2019, les capitaux propres de la Société sont négatifs et s’élèvent à 26 830 K€. Les passifs courants s’élèvent à 19 527 K€ au 31 décembre 2019 contre 19 200 K€ à fin 2018, soit une hausse de 1,7%.

Cette hausse (327 K€) s’explique notamment par les effets suivants : l’augmentation des provisions courantes (92 K€), liée à la provision de litiges prud’homaux

la diminution des autres passifs courants (62 K€)

la diminution des dettes fournisseurs (33K€)

la comptabilisation des obligations locatives (IFRS 16) : 333 K€ Les passifs non courants s’élèvent à 25 043 K€ au 31 décembre 2019 et sont relatifs à : des passifs financiers non courants, pour un montant de 22 546 K€ : 10 197 K€ d’avances conditionnées liées à des programmes de recherche et remboursables en cas de succès de ces programmes, 12 345 K€ liés à la valorisation d’actions de préférence et de BSA revêtant la définition d’instruments de dette selon les normes IFRS. Ces instruments sont ainsi comptabilisés en passifs financiers et valorisés à leur juste valeur à la date de chaque clôture, soit 12 345 K€ au 31 décembre 2019. Cette valorisation est sans incidence sur la trésorerie.

la somme des loyers actualisés restant à payer dans le cadre des baux en cours, pour un montant de 1 679 K€, en application de la norme IFRS 16

La provision de 817 K€ au titre des indemnités de départ à la retraite Les passifs non courants ont augmenté de 6 790 K€ par rapport au 31 décembre 2018. Cette augmentation s’analyse par les principales variations suivantes : l’augmentation des avances conditionnées (865 K€)

l’augmentation des instruments financiers (4 152 K€). La variation de ce poste est liée principalement à la variation de juste valeur des instruments financiers.

la comptabilisation des obligations locatives (IFRS 16) : 1 679 K€ Le seul emprunt bancaire est un prêt conclu en 2018 pour un montant de 18 K€ au taux fixe de 2.06% et d’une durée de 36 mois. V. Evolution prévisible de la situation du groupe et perspectives d’avenir En 2020, AB Science continue à allouer la majeure partie de ses ressources à la poursuite du développement du masitinib, la molécule la plus avancée de la société. Plusieurs résultats importants sont attendus en 2020 avec le masitinib : Résultats de l’analyse finale de la phase 3 dans la maladie d’Alzheimer ;

Résultats de l’analyse finale de la phase 3 dans l’asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes inhalés et avec niveau élevé d’éosinophile ;

Résultats de l’analyse finale de la phase 3 dans le cancer du pancréas ;

Résultats de l’analyse finale de la phase 3 dans le cancer de la prostate.

Ces résultats sur des études comprenant un large échantillon de patients permettront d’augmenter la visibilité sur le portefeuille d’indications et de confirmer les indications présentant le plus fort potentiel pour l’entreprise. En outre, la société est sur le point d’initier deux études confirmatoires : Initiation d’une étude de phase 3 confirmatoire dans le traitement de la SLA ;

Initiation d’une étude de phase 3 confirmatoire dans le traitement de la mastocytose systémique indolente. La Société a par ailleurs continué à investir dans les activités de drug discovery afin d’alimenter son portefeuille de molécules et anticipe, sous réserve de disposer des ressources financières nécessaires, de débuter les études précliniques réglementaires de nouvelles molécules issues de son propre programme de recherche. Enfin, AB Science anticipe d’initier une phase 1/2 dans les leucémies myéloïdes aigues réfractaires avec une nouvelle molécule développée par AB Science (AB8939). Prochains rendez-vous financiers 2020 Information financière du 1er semestre 2020 : 30 septembre 2020 Retrouvez le rapport financier 2019 complet sur www.ab-science.com À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB). Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AB Science auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence d’AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF. Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :



investors@ab-science.com ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 Actif (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Immobilisations incorporelles 1 417 1 572 Immobilisations corporelles 193 153 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 979 Actifs financiers non courants 67 54 Autres actifs non courants 0 0 Impôts différés 0 0 Actifs non courants 3 656 1 779 Stocks 230 153 Créances clients 197 236 Actifs financiers courants 0 0 Autres actifs courants 7 962 8 764 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 695 11 560 Actifs courants 14 085 20 712 TOTAL DE L'ACTIF 17 740 22 491 Passif (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Capital 435 411 Primes 202 891 193 271 Réserves de conversion (72) (63) Autres réserves et résultats (230 083) (208 580) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société (26 829) (14 962) Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux propres (26 829) (14 962) Provisions non courantes 817 718 Passifs financiers non courants 22 546 17 535 Autres passifs non courants 0 0 Obligations locatives non courantes 1 679 0 Impôts différés 0 0 Passifs non courants 25 043 18 253 Provisions courantes 237 145 Dettes fournisseurs 15 003 15 036 Passifs financiers courants 7 11 Dettes d'impôt exigible 0 0 Obligations locatives courantes 333 0 Autres passifs courants 3 946 4 008 Passifs courants 19 527 19 200 TOTAL DU PASSIF 17 740 22 491

ÉTAT DE RÉSULTAT GLOBAL ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires net 1 571 1 701 Autres produits opérationnels 0 0 Total des produits 1 571 1 701 Coût des ventes (181) (248) Charges de commercialisation (1 018) (1 082) Charges administratives (2 263) (2 388) Charges de recherche et développement (15 583) (26 926) Autres charges opérationnelles - - Résultat opérationnel (17 474) (28 944) Produits financiers 29 2 963 Charges financières (4 298) (76) Résultat financier (4 269) 2 887 Charge d'impôt (4) (4) Résultat net (21 747) (26 061) Autres éléments du Résultat global Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat : - Ecarts actuariels 30 161 Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat : - Ecarts de change - activités à l'étranger (10) (7) Autres éléments du Résultat global de la période nets d'impôt 21 154 Résultat global de la période (21 726) (25 907) Résultat net de la période attribuable aux : - Participations ne donnant pas le contrôle - - - Propriétaires de la société (21 747) (26 061) Résultat global de la période attribuable aux : - Participations ne donnant pas le contrôle - - - Propriétaires de la société (21 726) (25 907) Résultat net par action - en euros (0,55) (0,69) Résultat net dilué par action - en euros (0,55) (0,69)

TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net (21 747) (26 061) - Elimination des amortissements et provisions 1 074 923 - Elimination des résultats de cessions 0 0 - Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 119 149 - Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 3 804 (2 857) - Elimination de la charge / produit d'impôt 0 0 - Elimination de la variation d'impôt différé 0 0 - Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 1 533 1 038 - Produits et charges d'intérêts 61 15 - Flux de trésorerie générés par l'activité avant impôt et intérêts (15 156) (26 792) - Impôts payés / reçus 0 0 Flux nets de trésorerie générés par l'activité (15 156) (26 792) Acquisitions d'immobilisations (390) (484) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 0 Acquisitions d'actifs financiers 0 0 Produits de cession d'actifs financiers 0 0 Variation des prêts et avances consentis 28 0 Intérêts financiers reçus / (versés) (71) (6) Autres flux liés aux opérations d'investissement 0 0 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (432) (490) Dividendes versés Augmentation (Réduction) de capital 9 740 61 Emission d'emprunts et encaissements d'avances conditionnées 2 197 0 Remboursements d'emprunts et d'avances conditionnées (2 203) 0 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 9 734 61 Incidence des variations de change (10) (7) Incidence des actifs destinés à être cédés 0 0 Incidence des changements de principes comptables 0 0 Variation de trésorerie par les flux (5 864) (27 229) Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 11 560 38 789 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 5 695 11 560 Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie par les soldes (5 864) (27 229)