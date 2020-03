Science : AB Science tiendra une web conférence sur le masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques le vendredi 6 mars 2020

Paris, 5 mars 2020, 18h30

AB Science tiendra une web conférence sur le masitinib

dans les formes progressives de la sclérose en plaques le vendredi 6 mars 2020

AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB) tiendra une web conférence le 6 mars 2020 avec les principaux leaders d’opinion de cette maladie afin de discuter des résultats de l’étude de phase 2B/3 du masitinib publiés le 20 février dernier dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS), et du rôle du masitinib comme possible traitement dans cette indication.

Cette web conférence sera animée par quatre principaux leaders d’opinion :

Patrick Vermersch, MD, PhD (Université de Lille, France), leader d’opinion européen dans la sclérose en plaques,

Friedemann Paul, MD (Charité-Universitätsmedizin Berlin), leader d’opinion européen dans la sclérose en plaques,

Robert Fox (Centre Mellen pour la Sclérose en Plaques, clinique de Cleveland, Etats-Unis), leader d’opinion américain dans la sclérose en plaques,

Olivier Hermine, MD, PhD (Hôpital Necker, Paris, France), président du comité scientifique d’AB Science et membre de l’Académie des Sciences.

Durant cette web conférence, les principaux leaders d’opinion présenteront :

Les traitements actuels dans les formes progressives de la sclérose en plaques,

Les critères de différenciation du masitinib, qui s’expliquent par son mécanisme d’action qui cible le système immunitaire inné, via les mastocytes et la microglie,

Les résultats de l’étude de phase 2B/3 du masitinib récemment publiés dans les formes progressives de la sclérose en plaques.

Cette présentation sera suivie d’une session de questions/réponses avec les principaux leaders d’opinion et le management d’AB Science.

Le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase conçu pour cibler les mastocytes et les macrophages de manière sélective, en inhibant les kinases c-Kit, Lyn, Fyn et MCSFR-1, ce qui peut avoir un large champ d’application dans les troubles neurodégénératifs tels que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la sclérose en plaques et potentiellement la maladie d’Alzheimer. Le 20 février 2020, AB Science a annoncé que son étude de phase 2B/3 du masitinib dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS) avait atteint son objectif principal à la dose de 4,5 mg/kg/jour (p=0.0256).

Informations sur la web conférence

Date: Vendredi 6 mars 2020. Etats-Unis: 11h30 ET; Europe 17h30 CET

Numéro depuis les Etats-Unis: 1-888-220-8451

Numéro depuis la France: 0 805 101 278

Numéro hors France et Etats-Unis: 1-856-344-9221

Numéro de conférence: 9713787

Lien vers le webcast et le replay disponible ici :

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1287098&tp_key=ba20d13f6c

Informations sur la session de questions/réponses

Si vous souhaitez poser une question durant la session de questions/réponses, merci de soumettre votre question par e-mail en suivant le lien vers le webcast.

Biographies des principaux leaders d’opinion

Les leaders d’opinion suivants participeront à la web conférence :

Prof. Friedemann Paul, MD

Le Dr Paul est professeur de neuroimmunologie clinique et chef de la clinique de consultations externes de neuroimmunologie au Centre de Recherche expérimentale et Clinique. Il copréside le Centre de Recherche Clinique et Expérimentale de la Charité sur la sclérose en plaques. Ses principaux domaines de recherche sont les nouvelles techniques d'imagerie dans les troubles auto-immunes du système nerveux central, le système visuel dans les troubles neuro-immunologiques et la fatigue et la cognition dans la sclérose en plaques et les maladies apparentées. Le professeur Paul est l'auteur et le co-auteur de plus de 300 publications dans le domaine de la neuroimmunologie clinique et générale.

Robert J. Fox, MD

Le Dr Fox est neurologue au centre Mellen pour la sclérose en plaques, vice-président de la recherche à l'Institut de neurologie de la clinique de Cleveland et professeur de neurologie au Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. Il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université Johns Hopkins, une formation en neurologie à l’Université de Pennsylvanie, une maîtrise en recherche clinique de la Case Western Reserve University et une formation postdoctorale sur la sclérose en plaques à la clinique de Cleveland. Les axes de recherche actuels du Dr Fox se concentrent sur les essais cliniques dans la sclérose en plaques, les techniques d'IRM innovantes pour évaluer la régénération tissulaire après une blessure et les effets des traitements dans la sclérose en plaques, ainsi que la prise de décision des patients et leur tolérance au risque. Il a écrit plus de 200 publications revues par de pairs, chapitres de livres et livres. Il sert de conseiller pour de nombreux essais cliniques de phase I, II, III et IV, et notamment auprès de l’investigateur principal de l'essai de phase II SPRINT-MS du produit ibudilast financé par le NIH dans les forms progressives de la sclérose en plaques. En outre, il est directeur général du registre des patients NARCOMS MS, qui suit actuellement plus de 10 000 personnes atteintes de sclérose en plaques. Le Dr Fox est membre de divers comités consultatifs et d’évaluation pour la National MS Society (États-Unis), l’International Progressive MS Alliance, le General Advisory Council for the Cleveland Clinic Clinical Research Unit, le Editorial Board of Neurology and Multiple Sclerosis Journal, et est également consultant dans de l'industrie pharmaceutique.

Patrick Vermersch, MD, PhD

Patrick Vermersch, PhD, a étudié la médecine au CHU de Lille, France, où il a obtenu son diplôme en neurologie. Il a ensuite terminé ses études dans des domaines de recherche plus fondamentaux, principalement en biologie cellulaire entre 1990 et 1994 avec un doctorat axé sur les anomalies biochimiques associées à la maladie d'Alzheimer et à d'autres maladies neurodégénératives. Il a également mené des recherches liées à la caractérisation des anomalies post-transcriptionnelles des protéines Tau. Ses axes de recherche se sont ensuite orientés vers la sclérose en plaques. En 2000, il a créé avec des collègues le premier réseau de sclérose en plaques dans le nord de la France afin d’améliorer les soins et la recherche dans la sclérose en plaques. Le professeur Vermersch fait partie du département de neurologie à l'Université de Lille, qui traite de la sclérose en plaques et d’autres maladies neuroinflammatoires. Les principaux intérêts scientifiques du département sont la neuro-immunologie et les marqueurs de l’évolution de la maladie. En 2019, il est devenu membre du conseil d'administration de la Fondation européenne Charcot.

Le professeur Vermersch est actuellement vice-président de la recherche en biologie et santé à l'Université de Lille. Ses axes de recherche actuels sont les marqueurs pronostiques de la sclérose en plaques et la neuro-immunologie. Il participe à de nombreuses études dans la sclérose en plaques en tant que membre du comité scientifique. Il a écrit environ 400 publications en tant qu'auteur ou co-auteur.

Olivier Hermine, MD, PhD

Olivier Hermine, MD, PhD, est professeur d’hématologie à l’Université Paris V-René Descartes, chef du service d’hématologie adulte de l’hôpital Necker (Paris), membre de l’Académie des Sciences et auteur de plus de 700 publications internationales. Olivier Hermine est également co-fondateur d’AB Science et président de son comité scientifique.

À propos du masitinib

Le masitinib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et les macrophages, cellules essentielles de l’immunité, par l’inhibition d’un nombre limité de kinases. En raison de son mode d’action unique, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en oncologie, dans les maladies inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central. En oncologie, par son activité d’immunothérapie, le masitinib peut avoir un effet sur la survie, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte et les cellules microgliales et donc par son effet inhibiteur sur l’activation du processus inflammatoire, le masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies inflammatoires et du système nerveux central.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AB Science auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence d’AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière et relations presse

investors@ab-science.com

