Science : Lettre aux partenaires d'AB Science concernant l'impact de la pandémie COVID-19 sur les études cliniques d'AB Science

Paris, 7 avril 2020, 18h15

Lettre à nos partenaires concernant l’impact de la pandémie COVID-19 sur les

études cliniques d’AB Science

Chers partenaires,

À l'heure actuelle, nous prévoyons que la pandémie COVID-19 aura un impact limité sur notre programme de développement clinique, dans la mesure où cette crise est survenue à un moment où la plupart de nos études cliniques étaient terminées et où les études confirmatoires n'avaient pas encore démarré.

L'intégrité des données de nos études n’est pas affectée par la pandémie. La seule étude avec des patients encore sous traitement est notre étude de phase 3 dans le cancer de la prostate (AB12003). Dans cette étude, nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de recherche clinique afin de contrôler la sécurité des patients qui participent à l'étude. Nous n'avons observé aucune interruption de traitement ni aucun décès dû au COVID-19.

Pour les études dont les résultats sont attendus, l’étude de phase 2b/3 dans la maladie d'Alzheimer (AB9004), l’étude de phase 3 dans l’asthme sévère avec niveau élevé d’éosinophiles (AB14001), l’étude de phase 3 dans le cancer du pancréas (AB12005) et l’étude de phase 3 dans le cancer métastatique de la prostate (AB12003), le retard potentiel dans l’obtention des résultats des études pourrait être de deux à trois mois, en raison d'un accès plus difficile aux sites cliniques, nécessaire pour effectuer les contrôles de qualité avant le verrouillage des bases de données.

Pour les nouvelles études confirmatoires de phase 3 dans la mastocytose (AB15001) et SLA (AB19001), le recrutement des patients commencera une fois que les conditions liées à la pandémie permettront l’accès aux sites, ce qui pourrait retarder le démarrage du recrutement prévu initialement en mars 2020 de 3 mois maximum. Cette décision est nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de nos salariés, des patients et des professionnels de santé impliqués dans nos essais cliniques, ainsi que pour garantir l'intégrité de ces études.

AB Science reste en contact permanent avec l’ensemble de ses fournisseurs, de ses partenaires en charge de la fabrication et de ses partenaires de recherche clinique pour identifier les risques potentiels et prendre les mesures appropriées afin d’éviter toute perturbation. A ce stade, aucune rupture d'approvisionnement n’est anticipée.

Un certain nombre d’activités et d’opérations s’effectuent désormais à distance et nous avons mis en place de nouvelles mesures pour garantir la sécurité et le bien-être de nos employés, conformément aux directives internationales sur le COVID, tout en continuant à travailler pour maintenir la continuité de nos activités.

Bon courage à tous en ces temps difficiles.

Alain Moussy

Président

