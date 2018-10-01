Science : accroit sa perte opérationnelle au S1

1er octobre (Reuters) - AB Science SA a annoncé
lundi dans un communiqué :
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU PREMIER SEMESTRE CORRESPOND À
UNE
PERTE DE 14,19 MILLIONS D'EUROS.
* LA PERTE NETTE S'ÉLÈVE AU 30 JUIN 2018 À 11,12 MILLIONS
CONTRE
13,51 MILLIONS AU 30 JUIN 2017.
* LES PRODUITS D'EXPLOITATION, EXCLUSIVEMENT CONSTITUÉS DU
CHIFFRE
D'AFFAIRES LIÉ À L'EXPLOITATION D'UN MÉDICAMENT EN MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE, SE SONT ÉLEVÉS AU 30 JUIN 2018 À 872.000 EUROS.
* ÉVALUE LA POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE AUPRÈS DU CHMP UNE
NOUVELLE
DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU MASITINIB DANS
LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE SUR LA BASE
DES RÉSULTATS FINAUX DE L'ÉTUDE AB10015.
Le communiqué : https://reut.rs/2zHI4TM
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(Rédaction de Paris)