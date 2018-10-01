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Science : accroit sa perte opérationnelle au S1

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01/10/2018 | 08:51

1er octobre (Reuters) - AB Science SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU PREMIER SEMESTRE CORRESPOND À UNE PERTE DE 14,19 MILLIONS D'EUROS.

* LA PERTE NETTE S'ÉLÈVE AU 30 JUIN 2018 À 11,12 MILLIONS CONTRE 13,51 MILLIONS AU 30 JUIN 2017.

* LES PRODUITS D'EXPLOITATION, EXCLUSIVEMENT CONSTITUÉS DU CHIFFRE D'AFFAIRES LIÉ À L'EXPLOITATION D'UN MÉDICAMENT EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE, SE SONT ÉLEVÉS AU 30 JUIN 2018 À 872.000 EUROS.

* ÉVALUE LA POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE AUPRÈS DU CHMP UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU MASITINIB DANS LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE SUR LA BASE DES RÉSULTATS FINAUX DE L'ÉTUDE AB10015. Le communiqué : https://reut.rs/2zHI4TM Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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