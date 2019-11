Bonsoir st émilion  les fondamentaux sont bons sur ab, les refus sont tous sur la forme et non le fond , donc avec l’abrogation ansm puis cette nouvelle sur la phase 3 confirmatoire mastocytose accepté par l’ansm cela montre qu’ab a résolu avec la new équipe pro les problèmes de forme et tant mieux car la prochaine demande d’amm sera carrée , je pense que l’asthme sera la prochaine demande d’amm et que la sla va suivre la même voie que la mastocytose amha  .

Il ne te paraît pas étrange que la new de la mastocytose ne soit ni dans bouzorama actualité , ni dans abcbouze, on comprends mieux pourquoi ils choisissent les posts qui doivent rester ( forumeur aussi ) et ceux qui doivent être effacés , no comment .

Il est décevant de casser tous les supports SANS AUCUNE MAUVAISE NEW et casser aucune résistance avec une bonne new , d’ailleurs le marché n’a même pas calculé l’abrogation ansm par contre on a pris un moins 50% dans l’autre sens .

Tant que les intervenants actuels qui coiffent le cours ( les 10 000 titres coa et cov depuis des mois en témoignent, le gar monte même sur 12 000 parfois ) sont la et bien on ira pas bien loin et même avec une bonne new asthme pas sur que cela fasse une grosse hausse sur le cours , bon ils savent malgré le dernier deal qu’ab science est affaiblie par son manque de trésorerie et qu’un cours bas pourrait obliger un partenariat , c’est une hypothèse pour ma part car ab ne peut absolument pas faire de paceo ni d’equity line sous 10 euros .

L’aventure est longue ( bientôt 8 ans ) pour nous , très longue même au vu des erreurs d’ab science mais j’espère un dénouement heureux avec au moins deux amm et plus c’est Byzance , je rappel qu’une seule amm et ab science ne sera plus déficitaire ( voir déclaration de laurent guy ).

