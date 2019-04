ABB : Oddo BHF n'est plus à l'achat

01/04/2019 | 10:47

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour passer à 'neutre' sur le titre du groupe ABB, face aux perspectives 'd'une nouvelle phase de transition liée aux réorganisations et qui va se prolonger au moins jusqu'en 2020, accompagnée de risques d'exécution, de coûts 'one-off' et de ralentissement conjoncturel'.



L'analyste revoit en effet 'nettement' en baisse ses prévisions, et souligne la tendance de révisions négatives du consensus. 'Même si cette situation est nécessairement atypique à cause de la taille de la cession de PG, ABB a malheureusement un historique d'empilage de coûts exceptionnels qui déprime durablement les résultats', regrette le broker.



Oddo BHF fixe ainsi son objectif de cours à 19 francs suisses, pour un potentiel limité : +2%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.