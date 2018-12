ABB : Oddo BHF reste à 'achat', abaisse sa cible

07/12/2018 | 10:50

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur ABB mais abaisse son objectif de cours de 26 à 25,5 francs suisses, dans le sillage d'un ajustement en baisse de 1-2% de ses estimations 2019 et 2020 en raison d'effets de changes.



Le bureau d'études intègre dans son modèle pour le groupe helvétique d'équipements pour l'énergie et l'automation, une croissance à long terme de 3% et une marge d'EBITDA de 15% avec un coût moyen pondéré du capital (WACC) de 8,9%.



'Le titre se traite en moyenne 4% sous ses multiples passés, et affiche 11% de décote en VE/EBIT par rapport au secteur : les attentes implicites sont donc très faibles pour un groupe en redémarrage', souligne l'analyste en charge du dossier.



