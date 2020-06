ABB : Oddo BHF reste à 'alléger', remonte sa cible

11/06/2020 | 10:25

Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur ABB, mais avec un objectif de cours remonté de 14 à 17 francs suisses, après une analyse par son nouveau PDG, Björn Rosengren, des perspectives, du positionnement et de la stratégie du groupe d'ingénierie.



Le bureau d'études rapporte qu'il a confirmé ses orientations de fond et ses objectifs à moyen terme, voyant 'beaucoup d'atouts chez ABB, que ce soit en termes de produits, de technologies ou de positionnement auprès des clients'.



'La présentation a suggéré une nouvelle dynamique avec un pilote engagé, mais il n'y a pas eu de nouveau cap en tant que tel, et il est très tôt pour juger de la réalisation de ces promesses, spécialement avec des trimestres très durs à venir', juge l'analyste.



