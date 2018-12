ABB : Oddo reste à l'achat après l'accord avec Hitachi

17/12/2018 | 10:24

ABB fait part ce matin d'un accord avec Hitachi pour lui céder son activité de réseaux électriques moyennant une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars, un montant représentant 11,2 fois l'EBITA de cette activité.



Oddo indique que le titre a baissé en 2018 et a accru sa décote face au secteur, ce qui représente un bon point d'entrée. Le bureau d'études confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 25.5 CHF ce qui offre 30% de potentiel.



' Le management d'ABB affirme aussi vouloir rendre rapidement et ' efficacement ' 7.6-7.8 Md$ aux actionnaires, probablement via un rachat de titres : ceci représente près de 19% de la capitalisation ' indique Oddo.



' Le groupe suisse souhaite simplifier son organisation et réduire ses coûts indirects de 500 M$ récurrents avec un coût de restructuration unique également de 500 M$ ' rajoute le bureau d'analyses.



' A partir de là, de nouveaux objectifs groupe sont applicables : une marge d'EBITA opérationnel de 13-16% est désormais visée, un ROCE de 15-20% ainsi qu'une croissance comparable de 3-6% par an (inchangé) et un taux de conversion cash de 100% du RN '.



