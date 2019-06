ABB : phase de transition à gérer, Oddo à 'Alléger'

14/06/2019 | 15:17

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour revoir à la baisse sa recommandation sur le titre du groupe ABB, estimant que ce dernier va devoir faire face à une phase de transition.



'ABB s'applique à gérer la sortie du périmètre de Power Grids et le passage à la nouvelle organisation non-matricielle en même temps, ce qui concentre beaucoup d'efforts. En dehors des perturbations potentielles internes, des coûts importants sont prévus en 2019 et 2020, notamment pour le détourage de PG (et la fiscalité liée) et les changements de structure corporate (suppression de l'organisation matricielle). En parallèle, la quête d'un nouveau PDG se poursuit tandis que Peter Voser assume le poste par intérim', retient le broker, qui passe ainsi de 'Neutre' à 'Alléger'.



Oddo BHF accompagne sa recommandation d'un objectif de cours de 18 francs suisses, légèrement au-dessus du cours actuel donc.





