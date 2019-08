ABB : La valeur du jour en Europe - ABB choisit un nouveau directeur général, le titre grimpe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ABB annonce la nomination de Björn Rosengren au poste de directeur général, à compter du 1er mars 2020. Il succédera ainsi à Peter Voser, PDG, qui assure l'intérim à la direction générale du groupe depuis le départ d'Ulrich Spiesshofer en avril. A la Bourse de Zurich, le titre grimpe de 3,57% à 18,16 francs suisses."Après une recherche approfondie, le Conseil est convaincu que Björn Rosengren est le meilleur candidat pour ce poste. Il sait comment mettre en place des organisations décentralisées réussies, rendre autonome les personnes et faire preuve d'une culture de coopération et d'un haut niveau de performance. Avec notre solide équipe de direction, il dirigera la stratégie d'ABB et apportera de la valeur à long terme à toutes nos parties prenantes", a commenté Peter Voser, président et actuel CEO d'ABB.Björn Rosengren, de nationalité suédoise, est PDG de Sandvik depuis 2015, un groupe mondial d'ingénierie de haute technologie. Au cours de cette période, il a supervisé la mise en œuvre réussie d'une structure décentralisée et a amélioré la rentabilité et la solidité financière de Sandvik.Auparavant, il a été PDG de Wärtsilä Corporation, qui fabrique et entretient des sources d'énergie et d'autres équipements pour les marchés de la marine et de l'énergie (2011-2015) et a passé treize années (1998-2011) à divers postes de direction chez Atlas Copco, un fournisseur leader mondial de solutions durables de productivité.