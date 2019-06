ABB : Oddo abaisse son opinion et ses perspectives

14/06/2019 | 10:28

Oddo abaisse son conseil sur la valeur en passant à Alléger (contre Neutre) et confirme son objectif de cours de 18 CHF après la révision de ses perspectives.



Oddo a réduit ses prévisions pour faire face à une conjoncture dégradée. ' Après avoir travaillé sur les perspectives des 4 nouvelles divisions, nous ajustons nos estimations 2019e et 2020e de 4-5% en baisse, en tablant en particulier sur moins de croissance organique dans une conjoncture qui a tendance à se dégrader progressivement, ce qui pénalise aussi les marges ' indique le bureau d'analyses.



Oddo abaisse sa recommandation pour plusieurs raisons : 1/ la phase de transition est plutôt longue et assortie de risques d'exécution ; 2/ la conjoncture pourrait pénaliser davantage le groupe ; 3/ le titre parait cher dans le secteur ; 4/ notre valorisation s'établit désormais à 18.0 CHF.



