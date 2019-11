ABB: S&P abaisse la perspective de la note ("A") à "négative" de "stable"

Francfort (awp) - L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a abaissé la perspective du rating de crédit d'ABB à "négative" de "stable". Elle a confirmé le rating long terme "A" et le court terme "A-1". La perspective a été abaissée en raison de la faiblesse sur quelques marchés finaux, de reflux plus élevés au niveau du capital opérationnel et de la plus faible contribution à l'Ebitda du secteur des réseaux électriques, a précisé l'agence vendredi.

Les résultats du groupe devraient être plus faibles que prévu. Le rapport du résultat opérationnel à l'endettement devrait baissé sous les 45%. S&P prévoit que le flux de liquidités après frais de financement et dividende, mais avant les frais fusions-acquisitions, sera négatif en 2019 et juste positif en 2020.

La perspective négative implique aussi qu'ABB ne sera pas en mesure de réduire son endettement cette année sans les recettes de la vente du secteur des réseaux électriques.

