ABB : acquisition de Chargedot en Chine

28/10/2019 | 09:13

ABB annonce une prise de participation majoritaire à hauteur de 67% dans Shanghai Chargedot New Energy Technology, fournisseur chinois de solutions de mobilité électrique, transaction qui devrait être finalisée dans les prochains mois.



Créée en 2009, Chargedot propose des stations de recharge, ainsi qu'une plateforme logicielle pour des acteurs du secteur. Employant environ 185 personnes, elle compte parmi ses actionnaires Shanghai SAIC Anyo Charging Technology.



Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés, mais l'équipementier suisse pour l'énergie et l'automation disposera de la possibilité de renforcer encore sa participation au cours des trois prochaines années.



