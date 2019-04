ABB : bénéfice net en repli au 1er trimestre

17/04/2019 | 09:19

Le groupe d'ingénierie suisse ABB publie un bénéfice net en repli de 6% à 535 millions de dollars au titre des trois premiers mois de l'année, mais un BPA opérationnel en progression de 5% en données comparables, à 31 cents.



Sa marge d'EBITA opérationnelle s'est contractée de 0,5 point à 11,2% pour des revenus en croissance de 6% à 6,85 milliards de dollars (+4% en données comparables), tandis que ses commandes se sont accrues de 1% à 7,61 milliards (+3% en comparable).



'Ces chiffres démontrent la qualité et la résilience de notre portefeuille en dépit de l'affaiblissement que nous avons observé sur certains de nos marchés finaux, en particulier la fabrication et le secteur automobile', juge le directeur financier Timo Ihamuotila.



