ABB : cède ses réseaux électriques à Hitachi

17/12/2018 | 10:19

ABB fait part ce lundi d'un accord avec Hitachi pour lui céder son activité de réseaux électriques moyennant une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars, un montant représentant 11,2 fois l'EBITA de cette activité.



Le groupe d'ingénierie suisse cèdera dans un premier temps 80,1% du capital de l'activité et disposera d'une option de vente sur la part de 19,9% restante avec un prix plancher, option exerçable trois ans après la finalisation attendue au premier semestre 2020.



ABB a l'intention de redistribuer l'ensemble des recettes nettes estimées de la cession de 80,1%, soit 7,6 à 7,8 milliards de dollars, 'd'une façon expéditive et efficiente via des rachats d'actions ou un mécanisme similaire'.



