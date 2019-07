ABB : cession de l'activité onduleurs solaires à Fimer

09/07/2019 | 09:21

ABB fait part d'un accord avec la société italienne Fimer pour lui céder son activité d'onduleurs solaires, transaction qui permettra au groupe d'ingénierie suisse de se concentrer sur d'autres marchés en croissance.



Comptent environ 800 employés répartis dans plus de 30 pays, l'activité en question dispose de sites de fabrication et de recherche-développement en Italie, en Inde et en Finlande. Elle a réalisé environ 290 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018.



Du fait de cette transaction, dont la finalisation est attendue pour le premier trimestre 2020, ABB s'attend à prendre une charge non opérationnelle après impôt de l'ordre de 430 millions de dollars dans ses comptes du deuxième trimestre 2019.



