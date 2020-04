ABB collabore avec Ormera dans les compteurs intelligents

Zurich (awp) - ABB mise sur les solutions de compteurs de consommation électrique dits intelligents. A cet effet, le géant zurichois de l'électrotechnique collabore désormais avec la jeune entreprise Ormera dans le développement d'une application permettant aux fournisseurs d'énergie et aux propriétaires de maison de simplifier la gestion de courant produit en propre.

A la faveur de la mise en oeuvre de la technologie de la chaîne de blocs (blockchain), le processus de facturation intervient de manière entièrement automatique, le tout dans la transparence et la sécurité, écrit vendredi ABB. L'application, liée à la solution de compteurs du géant zurichois, doit être testée dans le cadre de projets pilote.

Ormera, une entreprise commune à PostFinance et aux services industriels de la ville de Berne - Energie Wasser Bern (ewb), exploite une plateforme internet destinée aux fournisseurs d'énergie et autres prestataires de services du secteur, ainsi qu'aux acteurs de l'immobilier.

la nouvelle loi sur l'énergie, entrée en vigueur au début 2018, permet aux propriétaires de maisons de vendre directement l'électricité d'origine photovoltaïque solaire qu'ils produisent eux-mêmes aux résidents de leur immeuble ou aux voisins, sans passer par un distributeur d'énergie. La nouvelle solution d'ABB et Ormera vise à simplifier la facturation coûteuse et complexe de la production et de la consommation.

