ABB : commande d'équipements de la part de Stadler

12/07/2019 | 09:32

ABB indique avoir reçu des commandes pour plus de 140 millions de dollars de la part du groupe industriel suisse Stadler, pour lui fournir des équipements de traction pour trains et locomotives aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens.



La société d'ingénierie explique que ces équipements à la pointe de la technologie permettront aux opérateurs ferroviaires d'améliorer leur efficience énergétique tout en réduisant leurs émissions de CO2.



Aux Etats-Unis, l'Helvético-Suédois va ainsi fournir des convertisseurs de traction pour 19 trains à deux niveaux pour Caltrain, de façon à répondre à l'augmentation prévue de la demande de transport dans la région de la baie de San Francisco.



