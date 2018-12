12/12/2018 | 12:05

ABB prend 2,7% à Zurich après la confirmation par le groupe 'être actuellement en discussions avec Hitachi pour étendre et redéfinir leur partenariat stratégique existant dans les réseaux électriques annoncé en décembre 2014'.



'Il ne peut y avoir de certitude qu'une transaction aura lieu, ou à propos du calendrier, de la structure ou des termes d'une telle transaction', précise l'équipementier helvétique pour l'énergie et l'automation.



