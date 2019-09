ABB : construction d'un nouveau site en robotique en Chine

12/09/2019 | 09:57

ABB a annoncé aujourd'hui avoir commencé la construction de son nouveau site de fabrication et de recherche en robotique en Chine, le plus grand marché mondial de la robotique.



Ce site devrait ouvrir ses portes en 2021 et représente un investissement total de 150 millions de dollars.



La nouvelle usine de 67 000 m2 située à Kangqiao, près de Shanghai, déploiera les processus de fabrication les plus récents, notamment des solutions d'apprentissage automatique, numériques et collaboratives.



Ce sera l'usine la plus avancée, la plus automatisée et la plus flexible de l'industrie de la robotique au monde - un centre où les robots fabriquent des robots.



La nouvelle usine abritera également un centre de recherche et développement sur site, qui permettra d'accélérer les innovations en matière d'intelligence artificielle (IA).



ABB prévoit que les ventes mondiales de robots passeront de 80 milliards de dollars aujourd'hui à 130 milliards de dollars en 2025. La Chine est le plus grand marché mondial de la robotique ; un robot sur trois a été vendu en 2017 en Chine.



