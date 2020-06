ABB : contrat pour équiper des ferries au Washington

05/06/2020 | 13:56

ABB annonce avoir été choisi par le constructeur naval américain Vigor pour fournir des systèmes de propulsion hybride-électrique et de stockage d'énergie à des ferries destinés à l'Etat du Washington, contrat dont les termes financiers ne sont pas précisés.



A horizon 2040, Washington Ferry System prévoit de remplacer 13 ferries diesels existants par de nouveaux navires hybrides-électriques, et d'en convertir six autres à l'hybride, avec des capacités de recharge installées sur plusieurs terminaux de ferries.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.