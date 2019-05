ABB : contrat pour un parc d'aquaculture en Norvège

28/05/2019 | 11:15

ABB annonce avoir remporté un contrat pour équiper le premier parc d'aquaculture de saumon submersible contrôlé à distance dans l'Océan Arctique, un projet dont l'achèvement est prévu pour la fin du troisième trimestre 2020.



Le groupe d'ingénierie suisse explique qu'il fournira un ensemble de technologies électriques, d'automation, d'instrumentation et de télécommunication assurant l'efficience et un impact environnemental minimal.



ABB explique que ce parc doit permettre de doper la production de saumon de Norvège face à une demande grandissante (marché global attendu de 4,5 millions de tonnes en 2023) 'tout en garantissant des standards élevés de sécurité et de qualité'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.