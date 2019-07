ABB : création d'un centre de recherche de santé à Houston

10/07/2019 | 13:52

Le groupe d'ingénierie ABB annonce qu'il prévoit d'ouvrir son premier centre de recherche dédié à la santé à Houston, au Texas, pour la robotique collaborative destinée aux laboratoires médicaux et aux hôpitaux.



Ce centre de recherche du groupe suisse, qui doit ouvrir en octobre prochain, verra ainsi ses équipes travailler avec des scientifiques et des ingénieurs pour développer des systèmes robotiques médicaux non chirurgicaux.



Les robots effectueront une gamme d'activités répétitives telles que des tâches de dosage, de mélange et de pipetage, la constitution de kits d'instruments stériles et le chargement et déchargement par centrifugation.



