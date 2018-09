ABB décroche une commande de 20 millions de dollars pour des transformateurs

Zurich (awp) - Le conglomérat électrotechnique ABB a annoncé jeudi avoir décroché une commande de plus de 20 millions de dollars auprès de l'énergéticien danois MHI Vestas pour des transformateurs Windstar, spécialement conçus pour être installés dans les mats de turbines éoliennes.

Les transformateurs sont destinés à équiper la deuxième phase du parc éolien de Borssele, dans la mer du Nord, à une vingtaine de kilomètres des côtes néerlandaises. Le projet de 731 mégawatts (MW) devrait être à même d'approvisionner plus de 800'000 foyers en énergie de source renouvelable, précise le groupe helvético-suédois jeudi.

Le transformateur Windstar fourni par ABB, spécialement conçu pour se loger dans le mat de turbines éoliennes, permet à celles-ci d'opérer à une tension record de 66 kilovolts (kv), réduisant significativement les pertes et augmentant l'efficacité, assure le communiqué.

"Ces transformateurs innovants facilitent l'intégration de l'énergie éolienne produite en mer, apportant de l'énergie propre aux consommateurs et renforçant notre position comme partenaire de choix pour un réseau plus robuste, plus intelligent et plus vert", s'est félicité Markus Heimbach, directeur de l'unité Transformateurs d'ABB.

