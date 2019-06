ABB décroche une grosse commande en Chine

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB a remporté une importante commande, non chiffrée, dans la transmission d'électricité en Chine. La société zurichoise va livrer des transformateurs et des équipements de haute tension pour les provinces de Shaanxi et Hubei.

Les contrats ont été signés avec la société State Grid Corporation of China (SGCC) et comptabilisés aux premier et deuxième trimestre, a précisé ABB jeudi dans un communiqué.

La ligne électrique de 1100 km doit transporter jusqu'à 8000 mégawatts d'énergie pour assurer l'approvisionnement d'environ 8 millions de personnes.

La technologie du courant continu haute tension (UHVDC) permet de transporter de l'électricité tout en réduisant les pertes de jusqu'à 40% comparé aux systèmes classiques de courant alternatif.

