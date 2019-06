ABB : des solutions pour le réseau de distribution numérique

06/06/2019 | 14:53

Lors d'une réunion à Madrid, le groupe d'ingénierie suisse ABB a dévoilé deux nouvelles solutions pour la transformation numérique des réseaux électriques.



La solution dite 'MicroSCADA X' contribuera à améliorer la fiabilité du réseau et la qualité de l'alimentation en réduisant les temps d'arrêt et en facilitant la restauration du réseau, a déclaré ABB.



Le groupe a également dévoilé 'SDA500', un système d'automatisation fournissant les fonctionnalités d'un système de distribution secondaire, ainsi qu'une protection destinée à protéger les actifs critiques contre les cyberattaques.



Ces deux nouvelles solutions ont été lancées lors de la Conférence et exposition internationale sur la distribution d'électricité (CIRED) à Madrid.



