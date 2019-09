ABB : développe un bus avec le chinois King Long Motor

06/09/2019 | 13:21

ABB a signé un accord avec le constructeur d'autobus autonome chinois King Long Motor afin de développer conjointement un bus doté du chargeur le plus rapide au monde.



L'e-bus comprendra le système de charge flash d'ABB qui recharge la batterie en quelques secondes seulement pendant que les passagers montent et descendent du bus, évitant ainsi de mettre le véhicule hors service pour se recharger toutes les quelques heures.



La Chine est actuellement le plus grand marché au monde pour les autobus électriques, le gouvernement accordant la priorité à l'électrification du système de transport en commun afin de réduire la pollution et les importations de pétrole coûteuses.



