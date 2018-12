ABB discute avec le japonais Hitachi de sa division Power Grids

* ABB confirme discuter de Power Grids avec Hitachi

* ABB veut se concentrer sur les activités les plus rentables

* Le titre prend près de 3% (Actualisé avec précisions)

ZURICH/FRANCFORT, 12 décembre (Reuters) - ABB a dit mercredi discuter avec le japonais Hitachi de sa division Power Grids, qu'il pourrait vendre pour se concentrer sur des activités plus rentables.

Vers la mi-novembre, Reuters avait rapporté que, outre Hitachi, ABB discutait également avec Mitsubishi Electric et avec la compagnie nationale chinoise State Grid of China en vue de la cession de tout ou partie de sa filiale en difficulté, qui fabrique des transformateurs et des pièces pour les turbines électriques.

"ABB confirme qu'il est actuellement en discussions avec Hitachi pour élargir et redéfinir l'actuel partenariat stratégique, annoncé en décembre 2014, entre les deux entreprises dans les réseaux électriques", déclare le groupe dans un communiqué.

ABB, qui fabrique également des robots industriels, veut se délester de sa filiale la moins rentable pour se concentrer sur d'autres secteurs comme l'automatisation.

"Il ne peut y avoir aucune garantie concernant la réalité effective d'une transaction, son calendrier, sa structure ou encore ses modalités", précise toutefois ABB.

Le titre ABB prenait près de 2,77% à 19,51 francs vers 12h20 GMT à la Bourse de Zurich, surperformant l'indice regroupant les valeurs industrielles européennes (+1,18%).

Une source au fait du dossier a évalué la division Power Grids - dans laquelle le groupe suisse pourrait, selon d'autres sources, garder une participation - entre 10 et 12 milliards de dollars (8,82 et 10,59 milliards d'euros).

Le journal Nikkei avait rapporté auparavant qu'ABB et Hitachi étaient proches d'un accord aux termes duquel le groupe nippon paierait entre 600 et 800 milliards de yens (4,67 et 6,22 milliards d'euros) pour une participation initiale de 50% dans Power Grids.

Le conseil d'administration de Hitachi a confirmé son intention de concrétiser cette opération, qui constituerait la plus grande acquisition jamais réalisée par le conglomérat nippon, ajoutait le quotidien japonais.

Un porte-parole de Hitachi s'est refusé à tout commentaire.

ABB a lancé en octobre la procédure de vente de Power Grids. Cette décision représente un changement de stratégie pour le directeur général d'ABB, Ulrich Spiesshofer, qui avait tenu tête il y a deux ans à des actionnaires activistes pour conserver cette division.

Power Grids emploie 36.000 personnes et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 10,4 milliards de dollars. Sa marge d'exploitation a été de 10,4% au troisième trimestre, en baisse de 60 points de base sur un an et tout juste dans sa fourchette cible de 10%-14%.

Les faibles performances de Power Grids ont pesé sur le cours de l'action d'ABB, même si elles se sont améliorées au cours des deux dernières années. Malgré la progression de ce mercredi, le titre est en recul de plus de 25% depuis le début de l'année.

ABB pourrait reverser le produit de cette vente aux actionnaires via un rachat d'actions et l'utiliser pour accélérer ses achats dans le secteur de l'automatisation. (Michael Shields, Benoit Van Overstraeten et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)