ABB : dividende approuvé en AG

26/03/2020 | 11:01

ABB annonce que ses actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration, dont la distribution d'un dividende de 0,80 franc suisse par action au titre de 2019, dont la mise en paiement est prévue de 1er avril en Suisse.



'En ces temps incertains où la crise du coronavirus change notre façon de vivre et de travailler, nous répondons rapidement pour protéger nos employés, clients et partenaires, et assurer la continuité de l'activité', affirme son président Peter Voser.



