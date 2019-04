Zurich (awp) - ABB et Ericsson étendent leur coopération. A ce titre, le géant zurichois de l'électrotechnique et l'équipementier suédois en télécommunications ont signé lundi à Hanovre un protocole d'accord. L'objectif visé consiste à accélérer le développement de l'écosystème industriel, notamment dans l'automatisation et la communication sans fil.

La coopération se concentre sur la recherche, l'exploration des améliorations à apporter aux processus de fabrication et de découvrir de nouvelles opportunités commerciales, écrit ABB. "Nous sommes très heureux d'étendre notre partenariat avec Ericsson alors que le monde se rapproche de l'ère de la technologie 5G ", a déclaré Ulrich Spiesshofer, le directeur général du groupe sis à Zurich, cité dans le communiqué.

"Le leadership d'ABB dans les industries numériques, combiné au travail de pionnier d'Ericsson dans le domaine de la connectivité, ouvrira de nouvelles opportunités aux clients en vue d'améliorer leur productivité et leur compétitivité au travers de la numérisation de leurs activités", a ajouté l'Allemand. Les deux partenaires ont mis en oeuvre une nouvelle génération de technologies pour l'usine intelligentes, Ericsson déployant un système d'automatisation intelligent dans ses usines de Tallinn, en Estonie.

ABB a fourni une solution de cellule robotique flexible entièrement automatisée qui assemble des circuits 5G pour Ericsson.

vj/al