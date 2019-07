ABB : forte baisse du bénéfice au 2ème trimestre

25/07/2019 | 12:41

Le groupe d'ingénierie suisse ABB a annoncé une baisse de 4% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, citant des 'vents contraires macro-économiques' et 'des incertitudes géopolitiques'.



L'EBITA opérationnel du deuxième trimestre du groupe, concurrent de Siemens et de GE, a baissé à 825 millions de dollars, contre 855 millions de dollars sur la même période en 2018.



Les indicateurs macroéconomiques sont mitigés en Europe et en Chine, a déclaré la direction, et les marchés mondiaux restent globalement affectés par les incertitudes géopolitiques.



Le bénéfice net s'est effondré de 91% à 64 millions de dollars au dernier trimestre, suite à l'enregistrement d'une charge de 455 millions de dollars liée à la sortie d'une activité d'onduleur solaire.



Néanmoins, le chiffre d'affaires a progressé de 2% (+7% en dollars américains), la croissance des activités de l'électrification et de l'automatisation industrielle ayant été supérieure à celle d'une performance plus modeste de la robotique, a déclaré ABB.



