ABB : inauguration d'une plateforme majeure en Chine

ABB annonce l'inauguration de son hub de Xiamen, qui intègre 'toute la chaine de valeur de ses activités, dont la recherche-développement, l'ingénierie, la fabrication, les ventes et services, ainsi que la gestion de la chaine logistique et les fonctions entreprise'.



Représentant un investissement de 300 millions de dollars, cette plateforme couvre 425.000 m2 et emploie 3.500 personnes. Elle symbolise l'engagement d'ABB en Chine où il a investi plus de 2,4 milliards de dollars depuis 1992.



'Construit et équipé avec les derniers matériaux et systèmes favorables à l'environnement, y compris les stations à recharge rapide d'ABB pour véhicules électriques, le site fixe de nouveaux standards en durabilité', souligne le groupe suisse.



