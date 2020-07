ABB : lancement d'un programme de rachats d'actions

22/07/2020 | 08:45

ABB annonce que suite à la finalisation de la cession de son activité réseaux électriques à Hitachi le 1er juillet, et conformément à son plan d'optimisation du capital, il va lancer le 23 juillet son programme de rachats d'actions précédemment annoncé.



Le groupe d'ingénierie helvétique va ainsi racheter jusqu'à 180 millions de ses propres actions (en plus de celles déjà auto-détenues), représentant un montant total de 4,2 milliards de francs suisses sur la base du cours au 21 juillet.



Ce programme de rachats d'actions devrait être mis en oeuvre jusqu'à l'assemblée générale du 25 mars 2021, date à laquelle ABB soumettra à ses actionnaires une résolution visant à annuler les actions ainsi rachetées.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.