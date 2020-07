ABB : nomination au comité exécutif

22/07/2020 | 10:33

En marge de la publication de ses trimestriels, ABB fait part de l'arrivée au sein de son comité exécutif de Theodor Swedjemark à partir du 1er août, en tant que directeur de la communication, poste qu'il occupait à titre temporaire depuis le 1er mars.



Dans ses fonctions, Theodor Swedjemark est en charge notamment des communications interne et externe du groupe d'ingénierie helvétique, de la gestion de sa marque, d'ABB Formula E, ainsi que des relations gouvernementales et des affaires publiques.



