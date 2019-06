ABB : nouvelle responsable juridique en 2020

19/06/2019 | 08:04

ABB annonce que Maria Varsellona succèdera à Diane de Saint Victor comme conseillère juridique principale et secrétaire, à partir du 1er avril 2020. En attendant, elle rejoindra le comité exécutif du groupe d'ingénierie helvétique le 1er novembre prochain.



De nationalité italienne, Maria Varsellona a occupé les fonctions de directrice juridique de Nokia depuis mai 2014 et de façon additionnelle celles de présidente de Nokia Technologies depuis mai 2018. Elle avait rejoint l'équipementier télécoms finlandais en juillet 2013.



