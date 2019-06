ABB : nouvelle responsable pays pour les Etats-Unis

12/06/2019 | 09:36

Le groupe helvético-suédois ABB annonce la nomination de Maryrose Sylvester comme responsable pays (country managing director) et de l'activité électrification pour les Etats-Unis, à partir du 1er août prochain.



Elle succèdera dans ces fonctions à Greg Scheu, qui restera au sein du groupe d'ingénierie pour prendre part à une transition en douceur, jusqu'à son départ en retraite à la fin du mois d'octobre.



Maryrose Sylvester était plus récemment à la tête de 'Current, powered by GE', une activité jeune pousse de GE qui a été acquise en avril par Industrial Partners, société de private equity basée à New York.



