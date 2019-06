ABB : présente ses solutions pour les transports à l'UITP

10/06/2019 | 13:48

ABB présentera ses solutions pour des transports publics durables au sommet mondial des transports de l'UITP 2019 à Stockholm, en Suède, du 9 au 12 juin 2019.



ABB exposera ses solutions pour créer un transport durable et mieux connecté. Cet événement est le plus grand salon du transport au monde. pour discuter et découvrir les grandes tendances qui guideront l'avenir des transports en commun.



ABB lancera à cette occasion la nouvelle gamme de produits Panto Up. Cette solution offre un moyen de recharger des bus électriques équipés d'un pantographe monté sur le toit. ' Panto Up est présenté au moment où les bus électriques urbains deviennent un moyen essentiel de réduire la pollution du centre-ville ' indique le groupe.



ABB présentera également un système de stockage d'énergie embarqué hautes performances destiné aux véhicules routiers et ferroviaires, contribuant à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de carbone.



La transmission d'e-mobilité d'ABB sera également exposée à l'UITP. ' Cette plate-forme d'électrification résout les problèmes liés aux émissions et au bruit généralement associés aux véhicules utilitaires diesel en milieu urbain ' précise le groupe.



