ABB : protocole d'accord avec Ericsson

01/04/2019 | 15:43

ABB et Ericsson font part de la signature d'un protocole d'accord à l'occasion de la Foire d'Hanovre 2019, en vue de collaborer dans les services connectés, l'IoT industriel et les technologies d'intelligence artificielle.



La société d'ingénierie et l'équipementier télécoms, qui travaillent déjà ensemble en matière de recherche, vont se concentrer sur des sujets comme l'automation avancée, la communication sans fils, la numérisation et la fabrication.



