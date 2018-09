ABB : remporte une commande à 100 millions de dollars

17/09/2018 | 15:45

Le groupe ABB annonce ce jour avoir décroché, auprès du fabricant suisse de matériel ferroviaire Stadler, une commande de plus de 100 millions de dollars.



Celle-ci porte sur la fourniture d'équipements de traction pour environ 160 rames destinées aux grandes lignes, aux transports urbains et aux transports régionaux, en Europe et aux États-Unis.



Le groupe ABB précise par ailleurs que les innovations commandées par Stadler seront présentées lors du prochain salon des technologies du transport Innotrans. Celui-ci se déroulera à Berlin, du 18 au 21 septembre.





