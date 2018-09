ABB : remporte une commande au Pakistan

24/09/2018 | 11:33

Le groupe suisse d'ingénierie ABB a annoncé lundi avoir décroché un contrat pour la fourniture de convertisseurs de courant continu à haute tension à destination du Tadjikistan et du Pakistan.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un projet de fourniture d'hydroélectricité au Pakistan de 330 milliards de dollars cofinancé par la Banque mondiale.



Les convertisseurs d'ABB contribueront à une transmission d'hydroélectricité, une énergie renouvelable, sur 800 km, de leurs sites de production au Kirghizstan et au Tadjikistan vers les régions les plus consommatrices d'électricité du Pakistan.



C'est le groupe espagnol de BTP Cobra qui sera responsable de l'installation des équipements.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.