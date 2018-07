ABB reprend le fabricant belge de robots de logistique Intrion

Zurich (awp) - ABB s'étend en Belgique avec la reprise de la société jusqu'ici détenue en mains privées Intrion, pour un montant non dévoilé. Intrion est basée à Huizingen, en périphérie bruxelloise, et fabrique, avec quelque 120 collaborateurs, des robots pour l'automation et la logistique, a précisé ABB mardi.

Les marchés principaux d'Intrion se situent dans les domaines des grands magasins et de la distribution, de l'industrie de l'alimentation et boissons et de l'industrie pharmaceutique. La transaction sera finalisée dans le courant du 3e trimestre ou au 4e. Intrion sera intégrée dans la division Robotique et Systèmes d'entraînement d'ABB.

