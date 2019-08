ABB : signe un contrat avec Hitachi au japon

02/08/2019 | 09:49

Le groupe d'ingénierie suisse a annoncé avoir signé une commande auprès du conglomérat industriel japonais Hitachi pour fournir une plate-forme permettant des transactions sur le marché de l'équilibrage de l'électricité.



Le logiciel sera utilisé par les services publics pour permettre l'acquisition de capacité et d'énergie, le Japon transformant actuellement son système d'alimentation électrique, a annoncé la compagnie. La plate-forme commencera en 2021.



L'accord intervient après la conclusion d'un contrat entre ABB et Hitachi fin 2017.



