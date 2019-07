ABB : signe un contrat avec le géant chinois CSG

26/07/2019 | 11:57

La deuxième plus grande compagnie d'électricité de Chine a choisi ABB pour améliorer son efficacité opérationnelle et augmenter la longévité de son réseau électrique, a annoncé le groupe d'ingénierie suisse.



Cette solution logicielle de maintenance prédictive permettra à China Southern Power Grid (CSG), qui dessert plus de 250 millions de personnes, de suivre les données en temps réel sur la base des performances des transformateurs et autres actifs énergétiques, a déclaré le groupe.



Le monatnt de la transaction n'a pas été divulguée.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.