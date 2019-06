ABB : signe une commande importante en Corée du Sud

13/06/2019 | 11:30

ABB annonce une commande importante pour des stations de conversion pour le réseau électrique de l'île de Jeju en Corée du Sud.



Korea Electric Power Corporation (KEPCO), le plus grand fournisseur d'électricité du pays, a attribué à ABB Power Grid une commande importante pour la construction de deux nouvelles stations de conversion.



Une station située sur le continent convertit le courant alternatif en courant continu et transfère l'électricité par câble sous-marin sur l'île de Jeju. L'autre station reconvertit le courant en courant alternatif pour la distribution.



Les stations de conversion haute tension continue (HVDC) fourniront 200 mégawatts (MW) supplémentaires à l'île, ce qui permettra de fournir de l'électricité à 500 000 foyers.



La Corée du Sud s'est engagée à réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 37% d'ici 2030, avec l'île de Jeju en tête.



' ABB s'est engagée à soutenir l'objectif 2030 de la Corée du Sud d'obtenir une réduction significative de ses émissions de dioxyde de carbone ', a déclaré Claudio Facchin, président de l'activité Réseaux électriques d'ABB.



