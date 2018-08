ABB : une commande pour le parc éolien mexicain d'Iberdrola

23/08/2018 | 11:49

Le groupe d'ingénierie suisse ABB annonce ce jour qu'il va fournir une technologie de compensation statique au parc éolien de 220 MW d'Iberdrola à Puebla (Mexique).



La technologie Statcom d'ABB permettra d'augmenter la capacité du projet, tout en améliorant la transmission et en réduisant les risques de chutes de tension et de pannes de courant.





