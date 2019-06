ABB : une solution de chargement pour les bus électriques

11/06/2019 | 15:26

Pour compléter sa gamme complète de solutions de recharge pour les transports publics durables, un pantographe flexible et automatisé a été lancé pour permettre une exploitation efficace des flottes d'autobus électroniques.



Lancé lors du grand salon des transports en commun UITP 2019 à Stockholm, en Suède, Panto Up a été conçu pour fournir une solution de chargement flexible, efficace et entièrement automatisée pour les grands parcs de bus électriques.



Panto Up permet de charger plusieurs bus en même temps pendant la nuit. Ce service fournit également une plage de puissance de 150 à 600 kW pour la ' charge d'opportunité ' aux arrêts des lignes de bus pendant la journée.



' Panto Up est une étape clé dans notre démarche visant à faire du chargement automatisé une option réalisable pour les opérateurs souhaitant réduire leur empreinte carbone, réduire leurs coûts et mieux contrôler les performances de leur flotte.' a déclaré Frank Muehlon, responsable du secteur mondial des infrastructures de charge EV d'ABB.



