ABB : va construire une usine de robotique en Chine

29/10/2018 | 11:46

L'équipementier suisse pour l'énergie et l'automation ABB annonce ce lundi qu'il prévoit d'investir 150 millions de dollars dans une usine de robotique avancée à Shanghai, usine qui devrait entrer en activité vers la fin de 2020.



Le nouveau site de fabrication de robots, destiné à desservir une Chine qui constitue le premier marché mondial de robotique, combinera notamment les technologies numériques connectées et la recherche en intelligence artificielle d'ABB.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.